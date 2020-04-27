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27 квітня • оновлено в 04:37
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Синоптик розповів про "плюси" нового клімату в Україні

1.2т
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Зміна клімату в Україні несе за собою і плюси, зокрема, через значно вищі температури тепер українці в деяких регіонах зможуть збирати по декілька врожаїв картоплі на рік.

Або, наприклад, почнуть розводити пальми. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

"Як плюс можна припустити, що ми будемо вирощувати більш теплолюбні культури, які характерні для субтропіків – інжир, ківі, гранат", – сказав він.

Збиратимемо два врожаї картоплі і розведемо пальми: синоптик розповів про "плюси" нового клімату в Україні

Синоптик зазначив, на півдні України це цілком буде можливо. Хоча все залежатиме від кількості опадів. Так, якщо в країні спостерігатиметься їхній дефіцит, то рости такі культури майже не будуть – хіба що в зрошуваних районах.

"А якщо опади у нас збільшаться, то можна буде картоплю збирати два рази на рік", – підкреслив Кибальчич.

За його словами, зараз в Одеській області на узбережжі моря вже намагаються вирощувати пальми, які витримують морози до -15 градусів.

"І вони нормально ростуть. А на півночі не виходить, тому що бувають арктичні вторгнення, рослини гинуть", – підсумував синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматологиня попередила, що в середині цього століття температура на території України може піднятися до понад 40 градусів.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Глобальне потепління Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
потепління погода клімат синоптик
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чтобы урожаи собирать надо земли орошать, где поливочные машины дели? Известно где - попилили на металл.
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