Синоптик розповів, коли в Україну прийде похолодання

Двох періодів похолодання в Україні очікують уже в січні, але вони будуть короткими.

Такий прогноз погоди надав народний синоптик Володимир Деркач в етері "Україна 24". "Великого снігу" в нашій країні найближчим часом не буде, сказав він.

"Буде два періоди похолодань у січні згідно з моїм прогнозом. На перше, невелике, очікуємо вже наприкінці першої декади місяця. У середині другої також буде коротке похолодання. Але не чекаємо великих морозів", – уточнив експерт.

За його словами, на заході України снігу точно не буде.

"Трохи засніжить на крайньому сході. Лише в Карпатах можливі опади у вигляді снігу", – уточнив він.

Щодо перспектив погоди, лютий, за словами Деркача, буде ще теплішим, ніж січень, а ось у березні, за попереднім прогнозом, зима затримається в Україні – буде холодно.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україну, починаючи з вівторка, 29 грудня, прийде потепління. Тепло буде також у Новий рік, 31 грудня – 1 січня. На території нашої країни встановиться переважно суха сонячна погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозом Діденко, на Новий рік в Україні опадів у вигляді снігу не передбачено. На всій території країни потеплішає й пройдуть дощі.

Недавнє похолодання, що принесло на сході країни до 13 градусів морозу, закінчиться, буде теплішати, уточнила синоптикиня.