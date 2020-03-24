Синоптик розповів, коли в Україну повернеться тепло: буде +16

В Україну повернеться тепла весняна погода тільки на початку квітня, коли середня температура буде понад 5 градусів тепла.

Про це повідомив в Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Синоптик пояснив, що на цьому тижні погоду в Україні буде формувати холодний антициклон, який переміщається зі Скандинавії.

Весна в Україні

"Саме він "повернув" атмосферні течії з теплих південних у північно-східних, що зумовило ультра полярне вторгнення арктичного повітря в наш регіон", – повідомив Постригань.

Він додав, на поточному тижні в Україні очікуються заморозки, аж до мінус 8 градусів. При цьому прогнозуються пориви вітру до 15-20 м / с. Погода покращиться тільки до кінця березня, вдень повітря прогріється максимум до +16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24-25 березня утримається холодна погода, але без опадів. При цьому пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 м / с.

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