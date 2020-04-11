Синоптикиня розповіла про погоду в Україні у Вербну неділю

Марина Погорілко Суспільство 22:02, 11.04.2020 Оновлено: 23:16, 11.04.2020

Погода в Україні у Вербну неділю очікується сухою, сонячною та нетрадиційно теплою.

Як зазначила в своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря в цей день очікується в межах +11...+16 градусів.

"Вітер із сьогоднішнього північно-західного, рвучкого і некомфортного, перейде завтра на південно-західний, до помірного і навіть слабкого. Трохи передихнЕ від традиції", – зазначила Діденко.

Синоптикиня повідомила про погоду в Україні у Вербну неділю
Радіо Трек
Telegram Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пояснили різке похолодання в Україні. За їхніми даними, прохолодна погода з заморозками і навіть мокрим снігом триватиме як мінімум до кінця наступного тижня.

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