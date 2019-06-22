ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні

3.1тЧитати матеріал російською

До середи, 26 червня, в Україні прийде невеликий похолодання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, спека охопить країни Західної Європи.

"У нас буде + 23 + 29 градусів. А це ті, немилосердні + 30 + 36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну і все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів. Ми зможемо нарешті відпочити від прискорене дихання і заощадимо електроенергію і воду від кондиціонерів і перманентного душа", — зазначила Діденко.

Новини
Синоптик попередила про аномальну спеку на вихідні в Україні

При цьому синоптик нагадала, що в найближчі дні спека збережеться.

"Але завтра, в неділю, в Україні ще триватиме спека Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході, у Вінницькій, місцями на півночі", — написала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці середня температура перевищить 30 градусів вище нуля.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel