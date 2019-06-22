Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні

До середи, 26 червня, в Україні прийде невеликий похолодання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, спека охопить країни Західної Європи.

"У нас буде + 23 + 29 градусів. А це ті, немилосердні + 30 + 36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну і все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів. Ми зможемо нарешті відпочити від прискорене дихання і заощадимо електроенергію і воду від кондиціонерів і перманентного душа", — зазначила Діденко.

Новини Синоптик попередила про аномальну спеку на вихідні в Україні

При цьому синоптик нагадала, що в найближчі дні спека збережеться.

"Але завтра, в неділю, в Україні ще триватиме спека Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході, у Вінницькій, місцями на півночі", — написала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці середня температура перевищить 30 градусів вище нуля.

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