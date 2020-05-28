Аномальна погода в Україні, коли після зими без снігу у квітні випав град, пов'язана з порушенням атмосферних процесів тієї чи іншої місцевості. Вони своєю чергою спричинені зміною клімату.

Про це розповів синоптик Микола Кульбіда в інтерв'ю "РБК Україна". За його словами, погода у травні не є аномальною, останні 30 років вона майже не змінюється. Для цього місяця характерні навіть заморозки.

"Температурний режим цього місяця залишився таким самим, як був 30 років тому. Проте температура повітря у зимові місяці та літом, особливо в липні й серпні, підвищилася на півтора-два градуси. Для травня якраз характерні похолодання, навіть заморозки, і тому подібне. Це все зберігається", – зазначив він.

За його словами, аномально тепла зима – результат глобального потепління. Середня температура підвищилася на 1,5-2 градуси за останні 30 років – це дуже велика аномалія. Це призводить до того, що сніг, якщо і випадає, то він не затримується і тане, зазначив синоптик.

За його словами, в усіх країнах відмічаються зміни клімату. Вони виражені в тому, що середньорічна температура повітря по сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших.

"Що стосується потепління, то воно найбільш виражене у північних країнах європейського континенту. Чим далі на південь, воно менш виражене, але все одно доходить до України. Стосовно середземноморських країн, ці зміни не такі помітні. Але там зберігається той клімат, який був раніше: він як був влітку посушливим, так і залишається", – сказав Кульбіда.

Синоптик додав, що водночас південні райони України поступово наближаються до балканського клімату чи навіть грецького. "Тобто помітне підвищення температури та зменшення ефективності опадів за рахунок їх випаровування. Це призводить до того, що посушливість клімату у південних степових районах України зростає", – додав Кульбіда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня розповіла, що літо-2020 в Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.