Синоптик повідомила про різке похолодання в Україні

У суботу, 14 вересня, Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт, температура повітря значно знизиться.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, північному сході й у більшості центральних областей очікується максимально +17... +23 градуси.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть на заході, півночі та в центрі, також можливі в Одеській і Харківській областях.

Дощова погода РБК-Україна

У південній частині та на сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24... +28 градусів.

Вітер стане вже північно-західним і поривчастим, іноді навіть сильним, до 15-18 м/с.

У Києві найближчої ночі й 14 вересня вранці в столиці пройде дощ, удень в суботу погода проясниться, у неділю — без суттєвих опадів, приблизно +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вересень буде порівняно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся