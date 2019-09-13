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13 вересня • оновлено в 13:56
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Синоптик повідомила про різке похолодання в Україні

12т Читати матеріал російською

У суботу, 14 вересня, Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт, температура повітря значно знизиться.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, північному сході й у більшості центральних областей очікується максимально +17... +23 градуси.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть на заході, півночі та в центрі, також можливі в Одеській і Харківській областях.

Синоптик повідомила про різке похолодання в Україні

Дощова погода

Дощова погода

РБК-Україна

У південній частині та на сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24... +28 градусів.

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Вітер стане вже північно-західним і поривчастим, іноді навіть сильним, до 15-18 м/с.

У Києві найближчої ночі й 14 вересня вранці в столиці пройде дощ, удень в суботу погода проясниться, у неділю — без суттєвих опадів, приблизно +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вересень буде порівняно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Алеся Діденко
Місце
Україна
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