Синоптик повідомила, коли в Україну повернеться спека

З п'ятниці, 19 липня, температура повітря на території України почне підвищуватися.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у неділю, 21 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +25... +30 градусів.

У південній частині, на сході, Дніпропетровщині, у Кропивницькому і районах прогнозується +28... +33 градуси.

У Києві також відчутно потеплішає, протягом 19-21 липня очікується +25... +28 градусів.

Спекотна погода 24 канал

За прогнозом Діденко, короткочасні дощі із грозами найбільш ймовірні у п'ятницю, суботу, неділю на заході і півночі України. На решті території тиждень завершиться сухою сонячною погодою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

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