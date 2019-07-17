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Синоптик повідомила, коли в Україну повернеться спека

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З п'ятниці, 19 липня, температура повітря на території України почне підвищуватися.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у неділю, 21 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +25... +30 градусів.

У південній частині, на сході, Дніпропетровщині, у Кропивницькому і районах прогнозується +28... +33 градуси.

У Києві також відчутно потеплішає, протягом 19-21 липня очікується +25... +28 градусів.

Синоптик повідомила, коли в Україну повернеться спека

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

Новини
Спека до +37° і дощі: з'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

За прогнозом Діденко, короткочасні дощі із грозами найбільш ймовірні у п'ятницю, суботу, неділю на заході і півночі України. На решті території тиждень завершиться сухою сонячною погодою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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