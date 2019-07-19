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Синоптик повідомила, коли в Україні знову похолодає

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У вихідні дні, 20-21 липня, температура повітря в Україні підвищиться, очікується спекотна погода, а з 23 липня знову похолодає.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у південній частині, на сході та в більшості центральних областей очікується +27... +32 градуси.

На заході й півночі передбачається +24... +29, місцями до +30 градусів.

Синоптик повідомила, коли в Україні знову похолодає
Синоптик повідомила, коли в Україні знову похолодає

Синоптик повідомила, коли в Україні знову похолодає

24 канал

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, у суботу — в окремих районах Вінницької та Одеської областей.

У Києві в суботу очікується переважно суха погода, місцями короткочасні дощі, вдень +25... +27 градусів.

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У неділю в столиці ймовірність дощу більша, але й тепліше, до +26... +29 градусів.

"У понеділок синоптична ситуація суттєво не зміниться, на півдні спека навіть посилиться. А ось у вівторок, 23 липня, північний вітер знову принесе відчутне похолодання", — додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

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