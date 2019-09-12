Синоптик повідомила, коли в Україні похолодає

На території України в п'ятницю, 13 вересня, очікується тепла погода без опадів, а в суботу-неділю — похолодання.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, атмосферний фронт принесе дощі на захід і північ разом зі зниженням температури.

Проте 13 вересня температура повітря ще становитиме +24... +30 градусів.

24 канал

У Києві в найближчу добу опадів не очікується, вдень максимально буде +28 градусів.

У столиці дощ найбільш імовірний вночі та вранці 14 вересня. Температура повітря знизиться, в суботу в Києві +21, у неділю +19 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вересень буде порівняно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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