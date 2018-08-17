Синоптик попередила про "цікаву" погоду в Україні

У суботу та неділю, 18-19 серпня, в Україні складеться дуже цікава синоптична ситуація.

Так, як пише на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, в західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози, а температура повітря буде комфортною: +23... +27 градусів.

Також опади очікуються в північних областях, де можливі і локальні грози, а повітря прогріється до +25... +29 градусів.

У той же час на решті території України буде сонячно, сухо і спекотно, а температура підніметься до +29... +33 градусів.

На Сході - без опадів, + 30 + 34 градусів, а в південних областях до +36.

"У неділю, на Спаса, сильна спека трохи "осяде" на півдні і сході, до +27... +31 градуса. У Києві 18 і 19 серпня погода буде нестійкою, з періодичним збільшенням хмарності і локальними дощами. Але сонця також вистачить усім. У столиці 18 серпня і на Спаса температура повітря буде коливатися близько 28 градусів", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше Діденко спрогнозувала, що до кінця тижня в столиці щодня будуть опади, а температура повітря знизиться на кілька градусів.