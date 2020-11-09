Синоптикиня попередила про морози в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 12:45, 9.11.2020 Оновлено: 13:17, 9.11.2020

У вівторок, 9 листопада, температура повітря в Україні почне знижуватися.

Вдень очікується +8 +13 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, погоду без опадів забезпечить антициклон.

Потім, протягом тижня, похолодає до +3 +7 удень і нічних морозів.

У Києві у вівторок буде без дощу, з періодичними туманами, а вдень навіть із сонячним проясненням. У ніч на 9 листопада прогнозується +2 +4 градуси, вдень близько +8 градусів.

Надалі в Києві температура повітря буде поступово знижуватися.

Карта погоди.
Наталка Діденко у Facebook
Синоптикиня попередила про похолодання.
Наталка Діденко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання та морози з 9 листопада, які принесе повітря арктичного походження.

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