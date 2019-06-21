Синоптик попередила про аномальну спеку на вихідні в Україні

У вихідні дні, 22 і 23 червня, на території України утримається спекотна погода.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, вдень повітря розжариться до +31 +36 градусів. У західних областях очікується +28 +32 градуси.
Короткочасні дощі з грозами пройдуть в західній частині, до них приєднаються Вінницька і Житомирська області.
Під час гроз можливі сильні зливи, шквали і град. На решті території буде сухо і сонячно.
Спекотна погода
24 канал
У Києві 22-23 червня очікується сильна спека, +32 +34 градуси. Опади в столиці малоймовірні, лише ввечері в неділю пройде дощ з грозою.
За прогнозом Наталії Діденко, спека спаде в Україні 25-26 червня.
Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин.
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