Синоптикиня пообіцяла повернення заморозків в Україну: прогноз погоди на завтра
В Україні у середу, 13 травня, черговий антициклон прожене опади, тож повсюди переважатиме суха погода.
Щоправда, температура повітря буде невисокою. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, найближчої ночі на заході, півночі та в багатьох центральних областях існує ймовірність заморозків.
Тоді як удень 13 травня температура повітря в Україні становитиме +12… +17 градусів.
"Захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також – теплішими шкарпетками та плащами", – попередила Діденко.
У Києві середа теж передбачається сонячною, без опадів. Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, до +2…+5, на околицях можливі заморозки. А ось удень потепліє до +15 градусів.
Водночас уже з 14 травня синоптикиня прогнозує у Києві повернення дощів і похолодання, хоча й без заморозків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями там становила до 10 сантиметрів. Подібну погоду, спровоковану холодним атмосферним фронтом, метеорологи прогнозували цього дня й Україні.