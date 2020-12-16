З'явилися казкові фото наслідків крижаного дощу в Харкові

У Харкові зафіксували крижаний дощ. Наслідки доволі рідкісного явища показав відомий інженер-синоптик регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

Світлини він оприлюднив на власній сторінці у Facebook. Їх синоптик зробив просто в себе у дворі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Наслідки дощу, що замерзає (freezing rain), у Харкові сьогодні вранці, 15 грудня. Усі фото зробив у себе у дворі. На метеостанції міста діаметр ожеледі становить 8 мм", – написав він.

Харків вкрило крижаним дощем Facebook Ігор Кибальчич

Товщина ожеледі становила до 8 мм Facebook Ігор Кибальчич

Крижані рослини мали напрочуд гарний вигляд Facebook Ігор Кибальчич

Усі світлини синоптик зробив у власному дворі Facebook Ігор Кибальчич

Наслідки крижаного дощу в Харкові Facebook Ігор Кибальчич

Крига на кущах утворилася внаслідок дощу та швидкого замерзання Facebook Ігор Кибальчич

Синоптик поділився світлинами наслідків крижаного дощу Facebook Ігор Кибальчич

Останні кілька днів Україну накрили крижані дощі. Через це на дорогах і тротуарах швидко утворилася ожеледиця. Негода наробила багато лиха.

Наприклад, у Києві ввечері 10 грудня через несприятливі погодні умови утворилися масштабні затори. Поліція Київщини відзвітувала, що за добу зафіксувала близько 600 дорожньо-транспортних пригод.

Лише за цей день у столиці через ожеледицю травмувалися 163 людини (150 дорослих та 13 дітей), частину з них ушпиталили.

У мережі показали багато відео з покритого кригою Києва. На них видно, як містяни справлялися з негодою.

У селі Мила Києво-Святошинського району місцевий житель вирішив скористатися нагодою та влаштував гру в хокей.

А школярка з Києва Марія, яка 40 разів упала на Андріївському узвозі, стала зіркою іноЗМІ. Відео її багаторазових спроб піднятися на ноги на слизькому тротуарі опублікувало багато закордонних медіа, зокрема американська телерадіомережа CBS і найбільша німецька газета Bild. Під час падінь дівчинка не постраждала, лише трохи забила коліно.

Раніше OBOZREVATEL оприлюднив світлини квітів, укритих льодом після крижаного дощу. Численними фото ділилися в соцмережі жителі Києва.