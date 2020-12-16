З'явилися казкові фото наслідків крижаного дощу в Харкові

У Харкові зафіксували крижаний дощ. Наслідки доволі рідкісного явища показав відомий інженер-синоптик регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

Світлини він оприлюднив на власній сторінці у Facebook. Їх синоптик зробив просто в себе у дворі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Наслідки дощу, що замерзає (freezing rain), у Харкові сьогодні вранці, 15 грудня. Усі фото зробив у себе у дворі. На метеостанції міста діаметр ожеледі становить 8 мм", – написав він.

Останні кілька днів Україну накрили крижані дощі. Через це на дорогах і тротуарах швидко утворилася ожеледиця. Негода наробила багато лиха.

Наприклад, у Києві ввечері 10 грудня через несприятливі погодні умови утворилися масштабні затори. Поліція Київщини відзвітувала, що за добу зафіксувала близько 600 дорожньо-транспортних пригод.

Лише за цей день у столиці через ожеледицю травмувалися 163 людини (150 дорослих та 13 дітей), частину з них ушпиталили.

У мережі показали багато відео з покритого кригою Києва. На них видно, як містяни справлялися з негодою.

У селі Мила Києво-Святошинського району місцевий житель вирішив скористатися нагодою та влаштував гру в хокей.

А школярка з Києва Марія, яка 40 разів упала на Андріївському узвозі, стала зіркою іноЗМІ. Відео її багаторазових спроб піднятися на ноги на слизькому тротуарі опублікувало багато закордонних медіа, зокрема американська телерадіомережа CBS і найбільша німецька газета Bild. Під час падінь дівчинка не постраждала, лише трохи забила коліно.

Раніше OBOZREVATEL оприлюднив світлини квітів, укритих льодом після крижаного дощу. Численними фото ділилися в соцмережі жителі Києва.