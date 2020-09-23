Синоптик порадувала теплим прогнозом погоди в Україні на четвер

Карина Бондаренко Суспільство 12:54, 23.09.2020 Оновлено: 13:11, 23.09.2020

В Україні в четвер, 24 вересня, переважатиме сонячна ясна погода. Практично на всій території країни буде сухо.

Крім того, очікується підвищений атмосферний тиск, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Дощ добереться тільки до західних областей України. Невеликий вітер буде південно-східного напрямку.

Температура повітря вночі +7 +12 градусів, на півдні +12 +16 градусів, удень очікується +22 +27 градусів.

"У Києві поки все без змін – сухо, сонячно і тепло, до +25 +26 градусів. Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю", – зазначила Діденко.

Прогноз погоди в Україні.
Наталія Діденко у Facebook
Синоптик уточнила прогноз на четвер.
Наталія Діденко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні сезон відпусток добігає кінця, але на іноземних курортах сонячна і тепла погода ще триватиме. У жовтні можна буде відправитися за кордон, щоб відпочити по-літньому.

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