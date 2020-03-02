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2 березня • оновлено в 11:26
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Синоптик назвав "бонуси" аномально теплої зими-2020 в Україні

1.9т
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Надзвичайно тепла зима в 2020 році стала так званим бонусом для майбутнього врожаю в Україні, оскільки стан озимих наприкінці осені був жалюгідний.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook синоптик Віталій Постригань. "Завдяки окремим періодам продуктивних опадів на тлі з досить високими температурами повітря в грудні, на полях з'явилися додаткові сходи, тобто зникла значна зрідженість і плямистість посівів. Різких коливань температури й низьких температур, які становлять небезпеку для всіх зимових культур, не було. Мінімальна температура повітря нижче за -11° не опускалася, а на глибині вузла кущення – нижче за -8°", – пояснив він.

Тепла зима в Україні

Тепла зима в Україні

Ілюстрація

За його словами, перезимування всіх культур минуло цілком задовільно.

Правда, пише Постригань, за цієї погоди головною проблемою є розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, які надзвичайно швидко пристосовуються до таких умов, миттю переміщаються та заселяють всі великі території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, березень-2020 в Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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