Синоптик назвала дату потепління в Україні

У четвер, 11 липня, на території України утримається прохолодна повітряна маса, потепління прогнозується після 20 липня.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найближчої ночі температура повітря складе +8... +14 градусів, у Карпатах місцями +5... +7 градусів.

Днем в більшості областей очікується +18... +24 градуси, на заході +15... +17 градусів.

За прогнозом Діденко, дощі йтимуть майже повсюдно, хіба що в центральній частині і на півдні будуть із сонячними проясненнями.

Погода 24 канал

У Києві 11 липня очікується періодичний дощ, вночі +10... +12 градусів, вдень +20... +22 градуси.

Також синоптик зазначила, що потепління очікується 20-22 липня, в наступні вихідні температура повітря підвищиться до +26... +29, у південній частині України до +28... +32 градусів.

За даними Укргідрометцентру, 11 липня вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22°, в південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Криму грозові дощі, температура вночі 17-19°, вдень 22-24°. У Карпатах дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня майже по всій території України очікуються дощі, які можуть переходити у зливи зі шквалами.

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