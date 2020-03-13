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13 березня • оновлено в 16:30
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Синоптик дав свіжий прогноз погоди до кінця березня в Україні

3.8т
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В Україні в другій половині березня очікується поліпшення погодних умов.

Про це "Фактам" повідомив народний синоптик Володимир Деркач.

"Опадів очікується небагато. Після 10 березня буде спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потеплішає і до кінця другої десятиденки буде комфортна температура", – розповів синоптик.

Весна в Україні

Весна в Україні

За його словами, потепління розпочнеться в третій декаді місяця.

"Не дивлячись на незначне похолодання, весна вже не відступить. Опади в цей період очікуються невеликі", – додав Деркач.

Нагадаємо, що думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.

Також синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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