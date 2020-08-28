Синоптик дав прогноз погоди в Україні на вересень

Кирило Лютий Суспільство 00:40, 29.08.2020

В Україні в першій половині вересня очікується тепла погода, проте періодично можливі невеликі дощі.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю "Фактам", в кінці серпня стовпчики термометра ще будуть показувати 29-31 градус тепла.

"Невеликі дощі у вересні можливі: 1-го, 5-го, 11-го, 12-го, 15-го і 27-го числа. У першій половині місяця днем буде 25-27 градусів тепла, а в другій половині похолодає до 16 – 24 вище нуля. ночами очікується плюс 8-17", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, за даними Gismeteo, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

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