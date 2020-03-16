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16 березня • оновлено в 14:54
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Синоптик дав прогноз погоди до кінця тижня по Україні

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Найближчими днями погоду в Україні формуватиме антициклон, тому в більшості буде сонячно, сухо і не настільки вітряно.

Водночас уночі все же переважатимуть заморозки. Таким прогнозом по країні до кінця тижня поділився на своїй сторінці у Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, сонячна енергія та циркуляція в атмосфері, тобто те, звідки надходить повітряна маса є основними факторами, що обумовлюють погоду.

Друга половина березня не буде такою комфортною за погодою, як її початок

Друга половина березня не буде такою комфортною за погодою, як її початок

"Класичним прикладом є погода минулих вихідних, коли повітря надходило із північних широт, тому температурний фон різко знизився та із травневого повернувся до своєї кліматичної норми… Проте, погода взяла курс на потепління", – написав метеоролог.

Тож у найближчі дні ясна погода сприятиме сонячному прогріву вдень до +10… +15, та нічному додатковому вихолоджуванню до 3-х градусів морозу та 2° тепла.

"До вихідних знову похолодає, а значить, розраховувати на наступ тепла поки що не доводиться, і друга половина березня не буде такою комфортною, як її початок", – зауважив Постригань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптикині Наталії Діденко, у вівторок, 17 березня, на зміну морозній і вітряній погоді до України прийде потепління. Температура повітря становитиме протягом дня +5… +9, а на заході навіть +7… +12 градусів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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