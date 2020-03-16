Найближчими днями погоду в Україні формуватиме антициклон, тому в більшості буде сонячно, сухо і не настільки вітряно.

Водночас уночі все же переважатимуть заморозки. Таким прогнозом по країні до кінця тижня поділився на своїй сторінці у Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, сонячна енергія та циркуляція в атмосфері, тобто те, звідки надходить повітряна маса є основними факторами, що обумовлюють погоду.

Друга половина березня не буде такою комфортною за погодою, як її початок

"Класичним прикладом є погода минулих вихідних, коли повітря надходило із північних широт, тому температурний фон різко знизився та із травневого повернувся до своєї кліматичної норми… Проте, погода взяла курс на потепління", – написав метеоролог.

Тож у найближчі дні ясна погода сприятиме сонячному прогріву вдень до +10… +15, та нічному додатковому вихолоджуванню до 3-х градусів морозу та 2° тепла.

"До вихідних знову похолодає, а значить, розраховувати на наступ тепла поки що не доводиться, і друга половина березня не буде такою комфортною, як її початок", – зауважив Постригань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптикині Наталії Діденко, у вівторок, 17 березня, на зміну морозній і вітряній погоді до України прийде потепління. Температура повітря становитиме протягом дня +5… +9, а на заході навіть +7… +12 градусів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!