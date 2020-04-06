Синоптик дав неоднозначний прогноз погоди до кінця тижня по Україні

В Україні найближчими днями спостерігатиметься тепла квітнева погода, й така синоптична ситуація не зміниться аж до вихідних.

Про це повідомив у Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. За його словами, антициклон забезпечить погожі дні, але водночас українців чекають нічні заморозки.

Щоправда, утримаються й великі добові коливання температури: від 0-2° морозу вночі до 15-17° тепла вдень. Тоді як у найближчі вихідні проходження холодного фронту по північних широтах відгукнеться і невеликим похолоданням у деяких областях країни.

"Рішення міської влади щодо завершення опалювального сезону співпадають із погодними процесами. Саме з 7 квітня середній температурний фон наблизиться та дещо перевищить +8°. У подальшому лише окремі прохолодні ночі, іноді зі слабкими заморозками, нагадуватимуть, що квітневе тепло нестійке", – пояснив Постригань.

Він підкреслив, що за нинішньої синоптичної ситуації, ймовірність заморозків у регіоні, хоча і не таких інтенсивних, існує до середини квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Україні у квітні очікується досить тепла погода. Кількість прогнозованих опадів перебуває в межах середніх багаторічних значень.

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