До середини березня в Україні триматимуться морози, часом навіть сильні, а потеплішає в країні лише в кінці квітня.
Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Новое время". Травень же в Україні буде спекотним.
"Погода у квітні холодна і сира, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень – спекотний і посушливий, в середині понад два тижні без опадів", – розповів синоптик.
Літо у 2020 році буде дощовим і прохолодним.
"Два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться – він буде посушливий, жаркий, в середині місяця знову два тижні без дощів", – розповів Горбань.
Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні. Місяць буде аномальним.
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