Головна Новини
31 січня • оновлено в 18:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

5.5т
Читати матеріал російською

До середини березня в Україні триматимуться морози, часом навіть сильні, а потеплішає в країні лише в кінці квітня.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Новое время". Травень же в Україні буде спекотним.

Новини
Замете снігом: синоптики попередили про різке погіршання погоди в Україні

"Погода у квітні холодна і сира, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень – спекотний і посушливий, в середині понад два тижні без опадів", – розповів синоптик.

Літо у 2020 році буде дощовим і прохолодним.

"Два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться – він буде посушливий, жаркий, в середині місяця знову два тижні без дощів", – розповів Горбань.

Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні. Місяць буде аномальним.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
13
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги