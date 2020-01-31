До середини березня в Україні триматимуться морози, часом навіть сильні, а потеплішає в країні лише в кінці квітня.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Новое время". Травень же в Україні буде спекотним.

"Погода у квітні холодна і сира, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень – спекотний і посушливий, в середині понад два тижні без опадів", – розповів синоптик.

Літо у 2020 році буде дощовим і прохолодним.

"Два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться – він буде посушливий, жаркий, в середині місяця знову два тижні без дощів", – розповів Горбань.

Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні. Місяць буде аномальним.

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