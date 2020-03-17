Синоптикиня дала теплий і сонячний прогноз погоди по Україні

У середу, 18 березня, в Україні очікується ясна погода – в усіх областях світитиме сонце, буде сухо та порівняно тепло.

Про це заявила синоптиканя Наталія Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася прогнозом для тих, хто не нехтує елементарними цивілізаційними правилами в умовах карантину: сидить вдома, змушений йти на роботу або виходить на вулицю лише у необхідних справах.

За її словами, стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть +8… +12, а на заході навіть +10… +15 градусів.

18 березня в Україні буде сонячно і тепло

У Києві середа теж обіцяє бути сонячною і теплою – буде до +10 градусів. Тоді як наступного дня, 19 березня, стовпчики термометрів "підпригнуть" до +15 градусів.

Щоправда, найближчими вихідними не тільки у столиці, а й по всій Україні суттєво похолодає і навіть можливий мокрий сніг. Про те, де і коли саме, синоптикиня пообіцяла розповісти у наступних прогнозах.

Карта погоди в Україні 18 березня Facebook/Наталія Діденко

"А нам поки що – втримувати фізичну та психологічну рівновагу, жити онлайн у прямому сенсі слова, а саме, чути живих людей, читати живі книжки, дивитися хороші фільми, вивчати нові рецепти пасок, почати генеральне прибирання, поважати лікарів та інших людей, які змушені щодня в цих умовах бозна-як ходити на роботу, не дати себе заразити вірусом, який просочується з екранів, вірусом лицемірства, обману, пози і популізму", – порадила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, найближчими днями погоду в Україні формуватиме антициклон, тому в більшості буде сонячно, сухо і не настільки вітряно.

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