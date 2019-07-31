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Синоптик дала прогноз по Україні на перший день серпня

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У четвер, в перший день серпня, на території України очікується сонячна погода і невелике похолодання.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, протягом дня передбачається +22 +26 градусів, на Чернігівщині, в Харківській і Сумській областях +17 +22 градуси, тільки на півдні і на Закарпатті тепліше, +25 +29 градусів.

За її прогнозом, дощів 1 серпня майже не буде, тільки в Карпатах, також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України.

Синоптик дала прогноз по Україні на перший день серпня
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24 канал

У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою: у столиці передбачається +20 +22 градуси, дощ буде чергуватися з сонцем.

Поривчастий вітер вщухне, надалі незначне потепління до +25 градусів буде чергуватися з невеликими похолоданнями до +22 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на серпень: цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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