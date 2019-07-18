Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Синоптик дала прогноз по Україні на день виборів

838 Читати матеріал російською

У день виборів, 21 липня, на територію України з південних широт прийде істотне підвищення температури повітря.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в південній частині країни, на сході та подекуди в центрі буде жарко, +28 +33 градуси, а на решті території +25 +30 градусів.

За її словами, практично всю Європу в неділю накриє спека і навіть сильна, до +40 градусів.

Синоптик дала прогноз по Україні на день виборів
Новини
Синоптик повідомила, коли в Україну повернеться спека

погода у Києві

погода у Києві

24 канал

"Тільки північні узбережжя зможуть відмахуватися від немилосердних градусів морською свіжістю", - додала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Выборы-свято! Одевайте вышиванки и кастрюли и голосовать за европейске майбутне
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel