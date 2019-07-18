Синоптик дала прогноз по Україні на день виборів

У день виборів, 21 липня, на територію України з південних широт прийде істотне підвищення температури повітря.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в південній частині країни, на сході та подекуди в центрі буде жарко, +28 +33 градуси, а на решті території +25 +30 градусів.

За її словами, практично всю Європу в неділю накриє спека і навіть сильна, до +40 градусів.

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"Тільки північні узбережжя зможуть відмахуватися від немилосердних градусів морською свіжістю", - додала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

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