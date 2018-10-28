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''Синоптичний мед'': з'явився уточнений прогноз погоди по Україні

3.4тЧитати матеріал російською

В Україні 29 жовтня очікується тепла погода, температура повітря в більшості областей буде +15 +22 градуси.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, на крайній півночі, в північних районах Сумщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, +10 +16 градусів.

За її прогнозом, тепле повітря втримається і найближчі кілька днів.

"У нас - синоптичний мед. У Києві понеділок очікується теплим до +16 +19 градусів. Хоча і набіжать хмари, або десь комусь на ніс впаде пару крапель, однак істотні опади - навряд чи", - додала Діденко.

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За її словами, 30 жовтня буде також теплим, "тому фанатам осіннього миття вікон погода сприятиме".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповів, коли закінчиться "бабине літо" і почне холоднішати.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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