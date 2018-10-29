''Ідилія'': синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 30 жовтня, очікується суха тепла погода. Температура повітря досягне +20 градусів.

"Якщо ви бачите карту, то видно, що навколо України вирують циклони, фронти, штормові вітри, дощі і навіть сніг у, наприклад, Іспанії, Італії та Німеччині. А в нас — синоптична ідилія", — написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"У вівторок усюди без опадів, температура повітря +13...+18 градусів, на півдні, південному сході і в центрі до +20 градусів. У північних районах і на північному сході +10...+12 градусів", — додала вона.

У Києві очікується суха погода, приблизно 14 градусів тепла. Надалі в Україні тепло втримається, із листопада очікується незначне похолодання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні прогнозували кліматичні аномалії і попередили про теплу зиму.