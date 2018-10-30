"Синоптична благодать": з'явився уточнений прогноз по Україні

В Україні 31 жовтня очікується тепла погода, температура повітря коливатиметься в межах +14... +18 градусів, на півдні і на заході +17... +21.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, в областях спостерігається "синоптична благодать".

Прохолодніше буде тільки на південному сході, в Харківській і Сумській областях, на частини Чернігівщини та Луганщини, +10... +12 градусів.

У східних областях посилиться південно-східний вітер до штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.

За прогнозом Діденко, дощі, переважно невеликі, вірогідні місцями на заході і півночі. Загалом — без істотних опадів, з метеорологічних явищ — тумани і серпанки.

У Києві 31 жовтня буде хмарно, сиро і тепло.Туман, можливий невеликий дощ, денна температура повітря близько +15 градусів.

"Найближчий перший явно некомфортний день — 4 листопада, з похолоданням і дощем. А поки — осінній спокій і метеорологічна благодать", — додала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчими тижнями в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються у листопаді.