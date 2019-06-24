Синод ПЦУ покарав Філарета: що буде з Володимирським собором

Незважаючи на рішення Синоду Православної церкви України щодо почесного патріарха Філарета, Володимирський собор столиці залишиться під його контролем.

"Формально Володимирським собором керує громада на чолі з настоятелем. Але цей настоятель повністю підконтрольний Філарету", – повідомив у коментарі OBOZREVATEL президент Української асоціації релігійної свободи, народний депутат України (фракція "Народний фронт") Віктор Єленський.

Володимирський собор, Київ Bodo Life

Нардеп пояснив: "Відповідно до українського законодавства, громада має право контролю над своїм храмом, майном". Так, за оцінками Єленського, "за Філаретом залишиться Володимирський собор, який він повністю контролює, або ще пара-трійка парафій Києва".

У той же час нардеп переконаний: Михайлівський Золотоверхий собор Києва в число храмів столиці, які зможе контролювати Філарет, не входить.

Як писав OBOZREVATEL, 24 червня відбувся Синод ПЦУ, який ухвалив рішення про позбавлення почесного патріарха Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

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