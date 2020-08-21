Син Зеленського перехворів на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що, окрім його дружини Олени, на коронавірус перехворів і їхній 7-річний син Кирило.

Про це він сказав під час поїздки на Миколаївщину 21 серпня, відповідаючи на запитання місцевих жителів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, дружина та син лікувалися в одній медустанові, хоча раніше пресслужба ОПУ повідомляла про негативні тести на COVID-19 у дітей глави держави.

"Коронавірус – це не просто зараза. Захворіли, до речі, моя дружина і син, вони лікувалися разом", – сказав Зеленський.

Згадуючи цей досвід, президент зазначив, що переживав удвічі більше. Але додав, що діти хворіють на COVID-19 легше. Тоді як у дорослих, навіть молодих, здорових і які займаються спортом, ця інфекція протікає в тяжкій формі.

"Тому я всім бажаю здоров’я і бути дуже обережними. Особливо зараз, коли люди перестали в принципі дотримуватися карантинних заходів. Повірте, ніхто не боїться, не розуміє, наскільки це важко, поки хтось із рідних не захворіє", – закликав Зеленський.

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