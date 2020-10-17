Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 переказали першу компенсацію

Мирослав Семенюк Суспільство 11:53, 17.10.2020 Оновлено: 12:04, 17.10.2020

Міністерство оборони України перерахувало перші кошти для виплат сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 біля Чугуєва Харківської області.

Як повідомляється на сайті Міноборони, наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Понад 28 млн грн спрямовано Сухопутнім військам ЗСУ для розподілу по військових комісаріатах. Наступного тижня військкомати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги.

Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.

На сьогодні продовжує працювати урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака Ан-26. Результати роботи мають бути подані міністру оборони до 25 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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