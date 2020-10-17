Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 перерахували першу компенсацію
Поки рішення про виплату компенсації прийнято щодо 19 загиблих курсантів
Більше 28 млн грн направлено Сухопутним військам ЗСУ для розподілу по військкоматах
Рішення про решту виплати буде прийнято після остаточного встановлення причин авіакатастрофи
Міністерство оборони України перерахувало перші кошти для виплат сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 біля Чугуєва Харківської області.
Як повідомляється на сайті Міноборони, наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
Понад 28 млн грн спрямовано Сухопутнім військам ЗСУ для розподілу по військових комісаріатах. Наступного тижня військкомати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги.
Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.
На сьогодні продовжує працювати урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака Ан-26. Результати роботи мають бути подані міністру оборони до 25 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився, коли заходив на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку, працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і правоохоронних органів щодо авіакатастрофи. Він порушив питання виплат сім'ям загиблих.