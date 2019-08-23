"Символ перемоги!" Як українці відзначають День Державного прапора

У п'ятницю, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора. Політики й чиновники привітали українців зі святом, підкресливши важливість прапора як національного символу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав яскраво відсвяткувати День Державного прапора перед Днем Незалежності.

"Що я відчуваю, коли бачу синьо-жовтий прапор? Гордість за країну та українців. Впевненість у нашій незламності. Радію перемогам і сумую через втрату. Два кольори – безліч щирих емоцій. З Днем Державного прапора України!" – написав у Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко також привітав українців зі святом.

"Наш найкращий! Тому що він рідний! З Днем Державного прапора, дорогі українці! Слава Україні!" – написав він у мережі.

Народний депутат 8-го скликання Борислав Береза у Facebook зазначив, що український прапор синьо-жовтого кольору, але іноді він від крові стає червоно-чорним.

Прапор України

"Це не перебільшення. За останні роки прапор України став символом боротьби і перемоги, символом незламності духу наших військових і нашого суспільства. І я сподіваюся, що коли наш прапор знову буде майоріти над Донецьком і Луганськом, над Сімферополем і Севастополем, то більше ніколи не з'явиться тварина, яке намагатиметься зняти його", – написав політик.

Береза наголосив, що наш синьо-жовтий стяг дратує ворогів України: "І наш прапор обов'язково стане прапором Перемоги. Вітаю зі святом, друзі! З Днем Державного прапора України!".

Нардеп Ірина Геращенко згадала, як брала з собою на Донбас національний символ.

"Ми ніколи не забудемо, що за український прапор вбили молодого Степана Чубенка, Володимира Рибака, що за прапор над своїм будинком Володимира Балуха окупанти кинули за ґрати. Прапор, із яким ідуть у бій за Україну. Прапор, який робить нас сильнішими. Прапор, який гордо майорить e кожному звільненому від російських окупантів місті й селі", – написала вона у Facebook.

Ірина Геращенко на Донбасі Facebook

Також нардеп, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош привітав із Днем Державного прапора.

"Синьо-жовтий прапор – символ державності та Соборності України. Синьо-жовтий прапор – символ незламності духу та жертовності українського народу. Синьо-жовтий прапор – символ Перемоги!" – поділився він.

Новообраний нардеп, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук у Twitter написав: "Вітаю всіх нас з Днем Державного прапора! Нехай він завжди викликає у всіх нас гордість, повагу і любов!".

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) впевнений, що прапор України майорітиме над Кримом і Донбасом.

"Упевнений, що цей прапор буде майоріти над окупованих Кримом і Донбасом. Зі святом! Все буде Україна і перемога за нами! Знаю, вірю, впевнений!" – зазначив він у Facebook.

Українська письменниця Лариса Ніцой повідомила, що її сім'я підготувалася до свята, піднявши на флагшток український прапор.

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