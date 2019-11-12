Символ панування окупантів: ЗСУ показали суть "русского міра" у трагічних фото

На Яворівському полігоні у Львівській області збереглися руїни церкви Архистратига Михаїла. За часів СРСР вона служила мішенню для танкових стрільб.

Фотодокази цинічності радянського режиму опублікували на сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр Збройних сил України.

"Бійці 93-ї бригади Холодний Яр оглядають місцевість і оцінюють видимість цілей за допомогою протитанкового комплексу "Стугна". Вони розташувалися неподалік від розстріляної церкви Архистратига Михаїла, на Яворівському полігоні. Її називають трагічним символом тоталітарної системи", – пишуть захисники України.

Руїни церкви святого Михаїла на Яворівському полігоні Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр ЗСУ

Руїни церкви святого Михаїла на Яворівському полігоні Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр ЗСУ

Руїни церкви святого Михаїла на Яворівському полігоні Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр ЗСУ

Вони також розповіли, що після приходу на західноукраїнські землі радянської влади у 1939 році було вирішено розширити військовий полігон. Через це почалася примусова депортація населення. Що стосується церкви святого Михаїла, то її почали використовувати як мішень для танків, бронетранспортерів і гармат. Більше того, навіть після руйнування бань на їхнє місце ставилися картонні імітації.

"Розстрілювали святиню аж до часу проголошення незалежності України. Зараз ця руїна є трагічним символом панування окупантів", – зазначили воїни 93-ї бригади ЗСУ.

Руїни церкви святого Михаїла на Яворівському полігоні Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр ЗСУ

Руїни церкви святого Михаїла на Яворівському полігоні Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр ЗСУ

Руїни церкви святого Михаїла на Яворівському полігоні Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні на Житомирщині виявили останки 29 людей, жорстоко убитих чекістами у період становлення радянської влади у 1919-1921 роках. Кати жорстоко вбивали жінок і дітей шаблями і сокирами та кидали роздягненими у яму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!