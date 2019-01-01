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''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери

6.6тЧитати матеріал російською

У вівторок, 1 січня, в Україні святкують 110-річчя від дня народження провідника ОУН-УПА [Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії] Степана Бандери.

Традиційно в цей день націоналістичні організації шанують пам'ять українського політичного діяча факельними ходами в різних містах. Водночас українці активно згадують про Бандеру і його ідеї у соціальних мережах.

Зокрема, директор Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович у Facebook зазначив, що зараз в Україні немає жодної серйозної біографії Бандери.

''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери

"Бандера — символ, який пробуджує бурхливі емоції (люту ненависть або безмежне захоплення), які не дають спокійно проаналізувати його життя і спадщину. Він став ним ще за життя і зумів гідно нести цей тягар до загибелі. Тому залишається ним після смерті. Символом боротьби українців за свободу, яку ненавидять, або захоплюються ним ", — написав він.

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''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери

Також українці активно публікують зображення із цитатами Бандери, зазначаючи, що він був великою постаттю в історії держави, яку навіть через століття бояться і ненавидять вороги України.

''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери
''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери

Степан Бандера — український політичний діяч, один із головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.

Працюючи в підпіллі, був відомий під псевдонімами Баба, Лис, Степанко, Малий, Сірий, Рих, Матвій Гордон, Крук.

Він народився 1 січня 1909 року в Старому Угринові (Королівство Галичини і Лодомерії, Австро-Угорщина).

''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери

Бандера є одним із авторів Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року його помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенхаузен у бункері "Целленбау". У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь у керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КГБ організувати вбивство Степана Бандери в Мюнхені. Його здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Нагадаємо, що 110-а річниця із дня народження Степана Бандери є офіційним святом в Україні згідно з рішенням Верховної Ради від 18 грудня. Також раніше в Росії закотили скандал через рішення повернути Бандері звання Героя України.

OBOZREVATEL також зібрав 7 цікавих фактів про Степана Бандеру.

Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
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Зямов Oся
Зямов Oся
Бандера стал памятником по принципу - "на безрыбье и рак щука". Смесь Сашки Ульянова и Машки Валевской.)))©
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Зямов Oся
Зямов Oся
Попова Ольга, я не стремилюсь соответствовать твоим идеалам.))) У тебя черезвычайно стандартная реакция, нечего сказать по сути - кидайся какашками.
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0
Попова Ольга
Попова Ольга
Зямов Oся, С ТЕБЯ НИ КЛОУН НИ ВРАГ ----ГОВНО В ПРОРУБИ
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0
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andrei andrei
andrei andrei
Будьте прокляты, ссаные бандеровцы! СУГС!
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1
2
Попова Ольга
Попова Ольга
andrei andrei, БАНДЕРЫ ДАВНО НЕТ А ВЫРОДКИ , БДЗДУНЫ КОЦЯПОВ И РАЗНОЕ ОТРЕПЬЕ ДАУНА И КРЫСА БОИТСЯ ЕГО КАК ОГНЯ ! БАНДЕРА ГЕРОЙ , ГЕРОЙ НАЦИИ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ ! КРЫСЫ И ДАУНЫ ВЫБРАЛИ КОЛБАСУ ВМЕСТО СВОБОДЫ И ОСТАЛИСЬ БЕЗ КОЛБАСЫ И СВОБОДЫ С ВОЙНОЙ И ВРАГОМ ДИКИМ И ЗЛОБНЫМ , НО РАБАМ ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ , РЕПА , БРАГА И БАЛАЛАЙКА СЕНС ИХНЕЙ ЗАДРЫПАННОЙ ЖИЗНИ !
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0
0
Makc Махов
Makc Махов
andrei andrei, 😆😅😜😀! Постирай гимнастерку и галифе кацапобдолбаный! Дедываевалиотбандерыпизлюлейполучали! Пу-тин Хуй-ло капут! 😀😜😅😅😆🇷🇺🖕🏼🖕🏼🖕
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rercjd Micha
rercjd Micha
на выборах в ВР в 14 году все про-бандеровские партии в общей сложности набрали 7 % голосов. На сегодня им прогнозируют 5%. Это и есть их истинное количество в Украине. А бандера, шухевич, мельник- нацистские преступники, виновные в гибели сотни тысяч людей. В мемориале Яд-Вашем (Израиль) собраны все изобличающие их документы! Смерть бандеровцам!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
rercjd Micha, поменяй памперсы.
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