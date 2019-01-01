''Символ боротьби за свободу!'' Українці святкують ювілей від дня народження Бандери

У вівторок, 1 січня, в Україні святкують 110-річчя від дня народження провідника ОУН-УПА [Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії] Степана Бандери.

Традиційно в цей день націоналістичні організації шанують пам'ять українського політичного діяча факельними ходами в різних містах. Водночас українці активно згадують про Бандеру і його ідеї у соціальних мережах.

Зокрема, директор Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович у Facebook зазначив, що зараз в Україні немає жодної серйозної біографії Бандери.

"Бандера — символ, який пробуджує бурхливі емоції (люту ненависть або безмежне захоплення), які не дають спокійно проаналізувати його життя і спадщину. Він став ним ще за життя і зумів гідно нести цей тягар до загибелі. Тому залишається ним після смерті. Символом боротьби українців за свободу, яку ненавидять, або захоплюються ним ", — написав він.

Також українці активно публікують зображення із цитатами Бандери, зазначаючи, що він був великою постаттю в історії держави, яку навіть через століття бояться і ненавидять вороги України.

Степан Бандера — український політичний діяч, один із головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.

Працюючи в підпіллі, був відомий під псевдонімами Баба, Лис, Степанко, Малий, Сірий, Рих, Матвій Гордон, Крук.

Він народився 1 січня 1909 року в Старому Угринові (Королівство Галичини і Лодомерії, Австро-Угорщина).

Бандера є одним із авторів Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року його помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенхаузен у бункері "Целленбау". У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь у керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КГБ організувати вбивство Степана Бандери в Мюнхені. Його здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Нагадаємо, що 110-а річниця із дня народження Степана Бандери є офіційним святом в Україні згідно з рішенням Верховної Ради від 18 грудня. Також раніше в Росії закотили скандал через рішення повернути Бандері звання Героя України.

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