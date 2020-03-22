Головна Новини
22 березня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Симптомы и борьба с коронавирусом: опыт китайских врачей

3.6т
Читати матеріал російською

Во время борьбы с эпидемий очень важно, чтоб и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться.

Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По ссылке каждый может скачать 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины.

Но, считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги