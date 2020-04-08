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8 квітня • оновлено в 22:05
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Симптомів не було: на Рівненщині медики масово заразилися COVID-19

8.4т
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У Рівненській області за минулу добу, 7 квітня, коронавірусом COVID-19 заразилися семеро осіб, зокрема медики, у яких не було симптомів хвороби.

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Про це у Facebook повідомив глава Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль.

Зараженими виявилися 48-річна рівнянка і медичний персонал Сарненської ЦРЛ у віці від 38 до 55 років (5 медсестер і санітарка).

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

"Медики, у яких виявлено вірус, мають безсимптомний перебіг хвороби. Дослідження медичного персоналу проводилося в рамках моніторингу стану здоров'я основної групи ризику та як захід для запобігання виникненню внутрішньогоспітальної інфекції", – повідомив Коваль.

При цьому від COVID-19 вже одужують двоє пацієнтів. Після проведеного лікування перший ПЛР-тест показав негативний результат. Всього за час карантину в Рівненській області зафіксовано 51 випадок COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 8 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1668 випадків COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Рівне
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