Вчені закликали розширити офіційний список симптомів коронавірусу: названо нову ознаку

Вчені з Великобританії вважають, що шкірні висипання можуть бути ще одним симптомом COVID-19, оскільки проявляються в середньому у кожного 11-го пацієнта.

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Вони виступили із закликом до Національної служби охорони здоров'я Англії внести цей симптом в офіційний список, передає Daily Mail. Цей перелік досі включає тільки три симптоми: жар, постійний кашель і втрату нюху або смаку.

Лондонські вчені з Королівського коледжу зазначили, що у деяких інфікованих з'являються сверблячі плями на шкірі. Вони досліджували дані про 20 000 британців, які або здали позитивний результат на коронавірус, або були під підозрою.

Близько 9% заражених британців страждали, крім іншого, від шкірної висипки, в той час як у 8% людей із явними симптомами коронавірусу також були шкірні захворювання.

Доктор Маріо Фальк, який керував дослідженням, сказав, що пацієнти з COVID-19 страждали від висипу протягом багатьох тижнів – набагато довше, ніж від більш поширених симптомів.

Багато вірусних інфекцій можуть також викликати появу на шкірі висипки або плям (наприклад, кір й оперізуючий лишай).

Це відбувається через те, що імунна система виявляє вірус, коли він проходить через кровотік, і посилає боротися з інфекцією спеціальні клітини, здатні знищити вірус. Водночас ці хімічні речовини також можуть викликати запалення шкіри, що призводить до висипу.

Дослідники вказали на те, що британці, які страждають від менш поширених симптомів хвороби, не отримують доступ до медичної допомоги.

При цьому в США Центри з контролю та профілактиці захворювань попереджають про 11 основних симптомів, включаючи втому, болі в тілі, головний біль, біль у горлі і задишку, при цьому зазначаючи, що COVID-19 може викликати безліч інших побічних ефектів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, що побороли COVID-19, протягом декількох місяців після цього все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура, проблеми із серцем.