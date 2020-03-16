Коронавірус у дітей: з'явилися несподівані результати дослідження

Більшість типових для дорослих симптомів нового коронавірусу не проявляються у неповнолітніх, які заразилися COVID-19.

Діти загалом рідше хворіють на COVID-19, проте РНК вірусу довше виявляється у їхніх фекаліях, передає nplus1.ru із посиланням на Nature Medicine.

Відповідне дослідження провели співробітники Медичного університету Гуанчжоу (Китай). Вони обробили відомості про 745 дітей і 3 тисячах 174 дорослих, які близько контактували із зараженими в двотижневий період до звернення до лікаря.

COVID-19 у дітей: вчені провели дослідження RFI

У деяких дітей не було звичних симптомів гострих респіраторних захворювань. Наприклад, у трьох не було лихоманки (у всіх при госпіталізації температура тіла не перевищувала 39 градусів Цельсія), у п'ятьох – кашлю, а нежить спостерігалася тільки у двох.

Найбільш часті симптоми COVID-19 у дорослих – головний біль, м'язова слабкість, блювання, нудота та дезорієнтація – у дітей не спостерігалося. Також комп'ютерна томографія легенів не виявила однозначних ознак пневмонії.

За наявними даними, більшість випадків зараження коронавірусом виявлено у дорослих. Останні дослідження дозволяють припустити, що більшість випадків коронавірусної інфекції серед найбільш молодого населення не діагностували через нетипову клінічну картину.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, у столиці Франції Парижі відбулися зіткнення та затримання на акції протесту "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці всупереч забороні на масові зібрання через пандемію коронавірусу.

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