Сімферопольське водосховище повністю висохло. Свіжі фото екокатастрофи

В мережі оприлюднили нові фотографії Сімферопольського водосховища в включеному Росією Криму.

На знімках, які оприлюднені в Twitter-сторінці "КРИМський бандерівець", видно, що води немає зовсім (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так виглядало Сімферопольське водосховище до анексії. Twitter "КРИМський бандерівець"

"Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді із Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", – йдеться в підписі до знімків.

Сімферопольське водосховище повністю висохло. Twitter "КРИМський бандерівець"

Водночас Росія поскаржилася в ООН, закликавши Організацію втрутитися в ситуацію, щоб Україна забезпечила захоплений нею півострів водою.

У Сімферопольському водосховищі висохла вода. Twitter "Кримський бандерівець"

Користувачів мережі обурило це. Вони порівняли такі вимоги з діями злодія, який вкрав автомобіль або телефон, а потім вимагає ще бензин або зарядний пристрій.

Як мережа відреагувала на скаргу Росії в ООН щодо води в Криму. Twitter "10 квітня"

Реакція мережі на звернення Росії в ООН.

У мережі обурені, що Росія захопила Крим, а тепер через ООН вимагає води у України.

Користувачі мережі обурилися через скаргу Росії на Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені фото, як в кримських водоймищах, які обміліли, виросла трава.