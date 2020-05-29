Силовий обшук Музею Гончара був незаконним: адвокат Порошенка показав ухвалу суду

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що силовий обшук Музею Гончара 26 травня був незаконним.

Як він повідомив журналістам під стінами ДБР, Печерський суд відмовив слідчим ДБР у клопотанні про надання дозволу на обшук. Ухвала була винесена 27 червня о 20:20, але ДБР досі цю інформацію не оприлюднює. Головань наголосив, що рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

"Обшук був вчинений без ухвали суду, відверто незаконно. Кодекс вимагає, що у тих виняткових випадках, коли слідчий здійснює обшук без судової ухвали, він повинен негайно звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на такий обшук і отримати цю ухвалу постфактум", – пояснив адвокат.

Він пояснив, що, якщо суд відмовляє у задоволенні такого клопотання, то встановлюється факт незаконності обшуку і вся інформація, отримана відповідно до обшуку, і докази визнаються недопустимими.

"Оці "брех-шталмейстери" з ДБР весь час показують якісь "відосики", роблять якісь брифінги. У них ціла пресслужба, але вони чомусь мовчать. 27 травня 2020 року ухвалою іменем України слідчий суддя Печерського районного суду Підпалий, розглянувши в засіданні в залі суду клопотання слідчого ДБР Дощенка про проведення обшуку, ухвалив відмовити у задоволення клопотання. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали проголосити 27 травня 2020 року о 20.20. Отже з 20 години 20 хвилин 27 травня вони знають, що чинили протиправний незаконний обшук. І ДБР про це мовчить як риба", – наголосив адвокат.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що уже 27 травня було зрозуміло, що обшук незаконний, за музеєм продовжують слідкувати за кошти платників податків.

"Тут за кошти платників податків зганяють автомобілі і цілі підрозділи, відбувається використання потужностей створеного для боротьби з беззаконням органу виключно для того, щоб виправдовувати сказане на пресконференціях глави держави – що сумно" – резюмував Головань.

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