Те, кто фекали и фыркали про радугу на Арке Дружбы Народов и про Театр на Подоле теперь критикуют веселую акцию с разукрашенными лицами Украинские пограничников.

Я считаю:

1. Такие фото наших пограничников будут во всех соцсетях тех стран и городов откуда приехали фаны. И уверен, что большая часть комментов будет положительных. Это огромный плюс!

2. Быть веселыми, коммуникабельными, услужливыми, не страшными и даже смешными - это не стыдно. Тем более, когда это направленно на туристов.

3. Когда силовики выглядят весело - это располагает к улыбке уже при первых шагах на украинской земле. Учитывая, что в последние годы мы ассоциируемся с войной, встречать в таком мирном и дурашливом виде - это сильный и запоминающийся ход!!!

3. Идея с разрисованными лицами - это маркетинг страны. Мы делаем первые шаги, чтобы расположить к себе туристов. В Грузии, когда-то дарили вино каждому прилетевшему туристу, а мы сразу по прилету располагаем туристов к хорошему настроение и улыбкам.

4. Силовиков не надо бояться - их надо уважать. Им доверять. Этот их внешний образ на языке визуальной коммуникации обозначает - вы приехали в страну, где живут современные, веселые и дружелюбные люди, которые рады видеть именно Вас!

Считаю данную коммуникационную идею с разукрашенными лицами Украинские пограничников необычной, позитивной и успешной для той аудитории спортивных болельщиков на которую она рассчитана.

И уж точно не унизительной и не клоунской.

Авторы этой задумки и ребята-пограничники, которые согласились на этот эксперимент - большие молодцы!