"Дуже розумний? Пакуємо його!" У Житомирі стався скандал із копами і бійцем АТО

У Житомирі спалахнув скандал через затримання поліцією учасника АТО на урочистих заходах з нагоди повернення 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік розповів, що прийшов у центр міста, щоб побачити своїх друзів, які приїхали зі сходу, проте із порушенням усіх норм був затриманий правоохоронцями. Своєю версією події Павло Аєгович поділився на особистій сторінці у Facebook.

За його словами, поліцейські підійшли до нього і запитали, навіщо він знімає парад на телефон. Потім, не відрекомендувавшись і не показавши своїх посвідчень, вони зажадали від бійця показати його особисті документи.

"Зі словами "якщо є підозри або хочете обшукати, викликайте слідчо-оперативну групу", відповідь - "ху*вну, не хочеш по-хорошому підкорятися, дуже розумний, пакуємо його". І в результаті - перевищити повноваження, грубо застосувати фізичну силу, спецзасоби, шестеро на одного навіть перед намірами, коли ти підіймаєш руки вгору і говориш про те, що не маєш наміру чинити опір, повторюєш про це під час застосування сили, ти послаблюєш руки, а тобі ще більше роблять больовий, вивертають плечовий суглоб - співробітник з надмірною вагою на прізвище Салімов із жетоном 0071159 і другий співробітник, який відмовився називатися і який вимагав документи у мене", - розповідає Аєгович.

Також чоловік розповів, що після затримання його нібито затягли за Будинок правосуддя, де вийняли весь вміст із кишень і лише після цього почали шукати понятих, які не були свідками того, що відбувається.

Аєгович стверджує, що поліцейські забрали у нього дозвіл на травматичний пістолет, про наявність якого він попередив їх одразу, а також посвідчення учасника бойових дій.

Після описаних дій на чоловіка одягли наручники і забрали до відділку.

"За три години відпустили без пояснень і розмов зі слідчим. У цей час за адресою прописки прийшли поліцейські і запитали сусідів, чи тут живе така-то людина, яка загубила документи? Загалом, це все, що треба знати про поліцію в Житомирі сьогодні", - обурився Аєгович.

Крім того, він поскаржився на те, що один із поліцейських, які брали участь у затриманні, протягом години рився в його телефоні без згоди власника речі та видалив звідти фото і відео, які доводять некоректну поведінку правоохоронців.

Пост чоловіка викликав великий резонанс в мережі, і на нього навіть відреагувала прес-секретар Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко, яка озвучила свою версію скандалу.

За її словами, у поліцейських є відео, яке підтверджує, що вони назвалися і показали документи. Крім того, вона звинуватила Аєговича в тому, що він прийшов на багатотисячний захід зі зброєю, ножем і балончиком. Саме це, як стверджує Ващенко, і стало причиною його затримання.

"Викладена інформація, м'яко кажучи, спотворена і з багатьма недомовленими фактами: про зброю, дзвінки на Київ одіозним особам і, головне, професію ображеного. Автор посту свідомо спотворив ситуацію, забувши згадати, що мав при собі для "зустрічі з побратимами" зброю, ніж, балончик і при цьому відмовлявся надати документи", - написала вона у коментарях.

У свою чергу, Аєгович відповів їй, що сам є чинним співробітником правоохоронних органів і мав при собі цілком законні спецзасоби для оборони, а не зброю.

"Я мав при собі законні спецзасоби для оборони, які ношу постійно: джгут для надання першої медичної допомоги і побутовий складаний туристичний ніж, використовуваний в тому ж числі для надання першої невідкладної медичної допомоги, якщо потрібно зробити ще один турнікет або дістатися до поранення, якщо треба зняти одяг, спецзасоби для порятунку життя і здоров'я будь-якого громадянина і співробітника або виконати покладені повноваження в разі порушення свободи, здоров'я і протиправних зазіхань на життя співробітника або будь-якого громадянина", - розповів чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, урочистий марш житомирських десантників, які повернулися з ротації на Донбасі, відбувся 24 травня. У ньому взяли участь 1,5 тис. військовослужбовців, які пройшли 5 кілометрів від центру міста до своєї частини.