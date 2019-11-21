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21 листопада • оновлено в 12:06
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Сильний вітер! На Україну насувається потужний шторм

2.1т
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В Україні на четвер, 21 листопада, оголосили штормове попередження. У деяких регіонах пориви вітру досягнуть 28 м/с.

Про це повідомили в пресцентрі ДСНС України. Сильний вітер очікується по всій території країни, включно зі столицею.

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 21 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/с. По Києву і Київській області цього ж дня – 15-18 м/с", – зазначили в ДСНС.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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