Сильний вітер! На Україну насувається потужний шторм

В Україні на четвер, 21 листопада, оголосили штормове попередження. У деяких регіонах пориви вітру досягнуть 28 м/с.

Про це повідомили в пресцентрі ДСНС України. Сильний вітер очікується по всій території країни, включно зі столицею.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 21 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/с. По Києву і Київській області цього ж дня – 15-18 м/с", – зазначили в ДСНС.

Погода в Україні Інформатор

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