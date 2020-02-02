Сильний вітер і лавини снігу: рятувальники попередили про погодну небезпеку в Україні

В Україні очікується значне погіршення погодних умов. Громадян поінформували, що значні пориви вітру спостерігатимуться на території країни до кінця дня 2 лютого. А на високогір’ї Карпат небезпеку становитимуть снігопади, хуртовини, а також сильне підвищення рівнів води.

Через це по країні оголошено найвищий рівень небезпечності – перший. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозом Укргідрометцентру, вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

В Україні оголошено найвищий рівень небезпечності – перший

Водночас, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківщини цього дня зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Крім цього, додали в ДСНС, через відлигу та опади 2-3 лютого на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірета очікується формування тало-дощового паводку з поступовими підйомами рівнів води на 0,3-1 м, порівняно з ситуацією, яка спостерігалася на 8 годину ранку 31 січня.

"На гірських притоках Дністра і Прута очікується послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків", – попередили рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, через відсутність снігу в Україні можуть обміліти річки, а південні території і Полісся – перетворитися на пустелю.

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