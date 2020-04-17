Сильний вітер і дощі: синоптикиня дала прогноз погоди на Великдень в Україні

На вихідні, 18-19 квітня, в Україні очікується суха тепла, але вітряна погода. Лише місцями можуть пройти короткочасні дощі.

Про це у Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що несприятливий для України північно-західний вітер зміниться на південно-західний після 26-27 квітня.

"У суботу, (18 квітня) вітер буде помірним, поривчастим, тобто не тихим. Але і не штормовим. У неділю (19 квітня), на Великдень, вітер, на щастя, стихне. У понеділок, 20 квітня, очікується посилення вітру до штормових поривів. 21-22 квітня поривчастий сильний вітер збережеться ", – попередила вона.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, на вихідних буде суха погода, лише ввечері на Великдень може пройти невеликий дощ. Ймовірність опадів збільшиться з 20 по 23 квітня.

"У ніч на суботу на півдні, крім Криму, місцями – дощ, а в неділю невеликий дощ пройде в північних областях і увечері 19 квітня в Одеській області", – додала метеорологиня.

Синоптикиня зазначила, що температура повітря в Україні вночі складе +1...+6 градусів. На півночі України місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень +11...+16 градусів. У північних областях +9...+13 градусів.

18-19 квітня у Києві вдень передбачається близько +12 градусів. А ось ночі ще побудуть холодними, підсумувала Діденко.

Карта погоди Facebook Наталья Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня сказала, що у квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже у травні очікується сильна посуха.