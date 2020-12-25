Сильний вітер, але сонячно: синоптикиня дала прогноз на вихідні в Україні

26-27 грудня активні атмосферні фронти поступово залишатимуть територію України.

Як повідомила в Telegram народна синоптикиня Наталка Діденко, в суботу у південній частині, на Сході та подекуди в західних областях ще очікуються опади та налипання мокрого снігу. А ось на решті території України переважатиме суха погода (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"У неділю на зміну вологим фронтам до нас прийде антициклон, який підсушить повітря, розжене хмари і навіть можна буде милуватися сонцем (якщо туман не завадить)", – зазначила вона.

Вітер очікується рвучкий і некомфортний, спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься у більшості областей України близько нуля, на Півдні традиційно тепліше, +3…+7 градусів.

У Києві 26-27 грудня істотних опадів не передбачається, а в неділю навіть буде сонячно. Температура повітря вночі 0…-2 градуси, вдень 0…+2 градуси.

Telegram Наталки Діденко

Telegram Наталки Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні 25 грудня дощова і сніжна, опади накриють територію всієї країни.