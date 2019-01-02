Сильний сніг та вітер: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Погода в Україні в середу, 2 січня, погіршиться. По всій країні збільшиться кількість опадів і посилиться вітер, а середня температура повітря становитиме -1... +1.

За прогнозом Укргідрометцентру, найхолодніше буде в Луганській області. Температура повітря буде від -1 до -3 градусів морозу. При цьому тепліше традиційно буде в Криму. Днем синоптики обіцяють від +5 до +7 градусів тепла.

Майже по всій території країни пройде мокрий сніг або дощ. Виняток становитиме лише південь і Харківська, Луганська, Донецька і Запорізька область.

Прогноз погоди в містах України:

Ужгород - 0... + 2, Львів - -1... +1, Івано-Франківськ - -1... +1, Тернопіль - 0... +2, Чернівці - 0... +2, Хмельницький - 0... +2, Луцьк - -1... +1, Рівне - 0... +2, Житомир - 0... +2, Вінниця - 0... +2, Одеса - 0... +2, Миколаїв - +1... +3, Херсон - +1... +3, Сімферополь - +5... +7, Кропивницький - 0... +2, Черкаси - 0... + 2, Чернігів - 0... +2, Суми - -1... +1, Полтава - -1... +1, Дніпро - -1... +1, Запоріжжя - 0... +2, Донецьк - -1... +1, Луганськ - -1... -3, Харків - -1... +1, Київ - -1... +1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко попередила, що в середу, 2 січня, в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами і принесе опади.